Угода про реадмісію між Україною та Білорусією мінімізує наслідки незаконної міграції – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Угода про реадмісію між Україною та Республікою Білорусь дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією. Про це під час першого Форуму регіонів України та Білорусії заявив Президент Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"На форумі у Гомелі відбудеться підписання 12 угод різних рівнів. Хочу подякувати за підписання угоди між Україною та Білорусією про реадмісію. Це точно дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією, підвищити ефективність спільної україно-білоруської боротьби з нею", - заявив П.Порошенко.
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Як повідомляв УНН, Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію.
Нагадаємо, Україна та Білорусь підписали План консультацій між міністерствами закордонних справ. Відповідний документ підписали сьогодні під час першого Форуму регіонів України та Білорусі міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його колега з Білорусі Володимир Макей.