Угода про реадмісію між Україною та Білорусією мінімізує наслідки незаконної міграції – Порошенко

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Угода про реадмісію між Україною та Республікою Білорусь дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією. Про це під час першого Форуму регіонів України та Білорусії заявив Президент Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.