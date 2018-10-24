В ЄС розраховують до кінця року підписати з Білоруссю угоду про спрощення візового режиму

Повідомляється, що А.Вікторін зазначила, що до кінця року може бути підписано угоду про реадмісію і спрощення візового режиму.

"Угода про реадмісію буде підписана, коли буде готовність підписати угоду про спрощення візового режиму. У Брюсселі 11 жовтня відбувся раунд переговорів за цими угодами. Потрібно сказати, що це була хороша і конструктивна зустріч. Ми змогли узгодити основні моменти тексту угоди, але є деякі технічні деталі, які потрібно врегулювати. Однак я особисто сподіваюся, що до кінця цього року угоду буде підписано", - сказала Андреа Вікторин.

За її словами, мова йде про пакетне підписання - і угоди про реадмісію, і про спрощення візового режиму.

Як повідомляв УНН, в 2014 році Білорусь та Єврокомісія почали офіційні переговори з приводу угод про спрощення візових процедур і про реадмісію.