В ЕС рассчитывают до конца года подписать с Беларусью соглашение об упрощении визового режима

Сообщается, что А.Викторин отметила, что до конца года может быть подписано соглашение о реадмиссии и упрощении визового режима.

“Соглашение о реадмиссии будет подписано, когда будет готовность подписать соглашение об упрощении визового режима. В Брюсселе 11 октября состоялся раунд переговоров по этим соглашениям. Нужно сказать, что это была хорошая и конструктивная встреча. Мы смогли согласовать основные моменты текста соглашения, но есть некоторые технические детали, которые нужно урегулировать. Однако я лично надеюсь, что до конца этого года соглашение будет подписано”, — сказала Андреа Викторин.

По ее словам, речь идет о пакетном подписании — и соглашения о реадмиссии, и об упрощении визового режима.

Как сообщал УНН, в 2014 году Беларусь и Еврокомиссия начали официальные переговоры по поводу соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии.