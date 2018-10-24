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В ЕС рассчитывают до конца года подписать с Беларусью соглашение об упрощении визового режима

Киев  •  УНН

 • 7136 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Упрощение визового режима между ЕС и Беларусью могут подписать до конца года, вместе с реадмиссией Евросоюз может упростить визовый режим с Беларусью после переговоров, длящихся с 2014 года. Об этом заявила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что А.Викторин отметила, что до конца года может быть подписано соглашение о реадмиссии и упрощении визового режима.

“Соглашение о реадмиссии будет подписано, когда будет готовность подписать соглашение об упрощении визового режима. В Брюсселе 11 октября состоялся раунд переговоров по этим соглашениям. Нужно сказать, что это была хорошая и конструктивная встреча. Мы смогли согласовать основные моменты текста соглашения, но есть некоторые технические детали, которые нужно урегулировать. Однако я лично надеюсь, что до конца этого года соглашение будет подписано”, — сказала Андреа Викторин.

По ее словам, речь идет о пакетном подписании — и соглашения о реадмиссии, и об упрощении визового режима.

Как сообщал УНН, в 2014 году Беларусь и Еврокомиссия начали официальные переговоры по поводу соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии.

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