08:34
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
08:00
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
8 ноября, 08:00
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:32
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Удары рф по Черниговщине 8 и 9 ноября: оккупанты целенаправленно атаковали энергетические объекты

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

российские войска совершили 44 обстрела Черниговщины 8 и 9 ноября, зафиксировано 73 взрыва. Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Корюковке и предприятие беспилотниками.

Удары рф по Черниговщине 8 и 9 ноября: оккупанты целенаправленно атаковали энергетические объекты

российские оккупанты целенаправленно ударили по энергетическим объектам Черниговщины 8, и в ночь на 9 ноября. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, зафиксировано 73 взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черниговскую ОГА и Оперативное командование "Север".

Детали

По данным областной администрации, вчера днем враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Корюковке. Ночью беспилотниками ударил по одному из предприятий.

Было зафиксировано несколько попаданий, но спасатели потушили пожары.

В то же время, как сообщили в Оперативном командовании "Север", пострадала также и Сумская область. За минувшие сутки российские войска совершили 65 обстрелов по 31 населенному пункту области. Были повреждены частные жилые дома, нежилое здание и объекты гражданской инфраструктуры.

рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
08.11.2025, 10:59

Евгений Устименко

Общество
Война в Украине
Экономика
Криминал и ЧП
