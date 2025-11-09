Удары рф по Черниговщине 8 и 9 ноября: оккупанты целенаправленно атаковали энергетические объекты
Киев • УНН
российские войска совершили 44 обстрела Черниговщины 8 и 9 ноября, зафиксировано 73 взрыва. Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Корюковке и предприятие беспилотниками.
российские оккупанты целенаправленно ударили по энергетическим объектам Черниговщины 8, и в ночь на 9 ноября. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, зафиксировано 73 взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черниговскую ОГА и Оперативное командование "Север".
Детали
По данным областной администрации, вчера днем враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Корюковке. Ночью беспилотниками ударил по одному из предприятий.
Было зафиксировано несколько попаданий, но спасатели потушили пожары.
В то же время, как сообщили в Оперативном командовании "Север", пострадала также и Сумская область. За минувшие сутки российские войска совершили 65 обстрелов по 31 населенному пункту области. Были повреждены частные жилые дома, нежилое здание и объекты гражданской инфраструктуры.
