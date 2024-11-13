Удары Израиля по Ливану: погибли по меньшей мере 33 человека
Киев • УНН
В результате серии израильских атак в Ливане погибли по меньшей мере 33 человека. Удары наносились в районах, где обычно не действует Хезболла, включая Шуф, Алей и Тирос.
В результате серии израильских атак в разных регионах Ливана погибли по меньшей мере 33 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана, передает УНН.
Детали
Согласно информации ведомства, удары наносились даже в районах, где боевики Хезболлы обычно не действуют.
В частности, 15 человек, включая женщин и детей, погибли во время атаки в районе Шуф, расположенном к югу от Бейрута. Также были зафиксированы жертвы в городах Алей и Тирос.
Израиль нанес масштабные авиаудары по пригородам Бейрута: что известно12 нояб. 2024, 20:40 • 9025 просмотров