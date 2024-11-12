Израиль нанес масштабные авиаудары по пригородам Бейрута: что известно

Израильская армия нанесла мощные авиаудары по южным пригородам Бейрута, контролируемых "Хезболлой". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Это стало одной из самых масштабных дневных атак после того, как министр обороны Израиля отверг возможность перемирия до выполнения основных целей операции.

Израильские удары накрыли район Дахие, подняв дым над городом. Перед атакой армия призвала гражданских держаться подальше, а после - заявила о значительном разрушении объектов "Хезболлы", в частности складов оружия и ракетных позиций группировки.

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