Израиль призвал граждан избежать посещения матча сборной в Париже, и других мероприятий в Европе
Киев • УНН
Совет нацбезопасности Израиля призвал граждан не посещать футбольный матч с Францией 14 ноября из-за угроз. Также рекомендовано избегать других массовых мероприятий в Европе из-за возможных нападений.
Израиль призвал граждан воздержаться от посещения футбольного матча между сборными своей страны и Франции, который состоится 14 ноября в Париже. Кроме того, речь идет и о других мероприятиях за рубежом. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что соответствующий призыв опубликовал Совет национальной безопасности Израиля. Он связан с серией организованных нападений на болельщиков «Маккаби» из Тель-Авива после матча в Амстердаме 7 ноября, который власти описали как «погром».
За последние несколько дней были обнаружены различные призывы со стороны пропалестинцев и сторонников террористической группировки причинить вред израильтянам и евреям под прикрытием протестов и демонстраций, а также используя массовое посещение (спортивных и культурных мероприятий) для максимального вреда и освещения в СМИ,
Совет, который регулярно выпускает предупреждения о поездках, заявляет, что гражданам Израиля следует на следующей неделе «полностью избежать игр и культурных мероприятий с участием израильтян».
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Отдельно в заявлении упоминается матч Лиги наций УЕФА в Париже в четверг. Также говорится, что угрозы евреям и израильтянам существуют в Брюсселе, Амстердаме и неназванных «центральных британских городах».
Кроме того, в документе сказано, что израильтянам, путешествующим за границу, следует избегать идентификации себя как израильтян. Путешественникам рекомендуется изучить риски в местах назначения, в частности узнать, существует ли там большое количество мигрантов из стран, выступающих против Израиля.
Макрон посетит футбольный матч "высокого риска" между Францией и Израилем11 ноября 2024, 00:27 • 5486 просмотров