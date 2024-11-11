Макрон посетит футбольный матч "высокого риска" между Францией и Израилем

Президент Франции Эммануэль Макрон лично посетит футбольный матч между сборными Франции и Израиля, который состоится 14 ноября на "Стад де Франс", чтобы послать "сигналы братства" после антисемитских актов в Амстердаме. Об этом сообщает RTL, пишет УНН.

Детали

По словам источника издания из окружения президента, своим участием Макрон желает "продемонстрировать полную поддержку сборной Франции, как он это делает в каждом матче".

Кроме того, он также хочет "сделать послание братства и солидарности после недопустимых антисемитских действий, которые произошли после матча в Амстердаме на этой неделе", сказал источник.

10 ноября префект полиции Лоран Нуньес заявил, что матч Франция-Израиль в четверг в Сен-Дени связан с "высоким риском", добавив, что он хотел бы мобилизовать 4000 правоохранителей по этому случаю.

Источник издания сообщил, что для охраны "Стад де Франс" будет задействовано 2500 полицейских, еще 2500 правоохранителей будут охранять стратегические объекты в Париже.

Напомним

В Амстердаме произошли нападения на граждан Израиля после футбольного матча, нападавшие использовали палестинские флаги.