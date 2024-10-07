Удары беспилотников зафиксированы в нескольких районах захваченного Крыма

В нескольких районах временно оккупированного Крыма зафиксированы удары беспилотников. Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

В частности, дроны замечены в Гвардейском, Симферопольском районе, Новофедоровке и Сак.

Ссылаясь на свидетельства очевидцев, были зафиксированы звуки взрывов в таких населенных пунктах, как Мирное, Штормовое и Евпатория.

Пока российские власти не предоставили официальных комментариев относительно инцидента, а воздушная тревога на территории не объявлялась.

В оккупированном Крыму атака беспилотников с моря