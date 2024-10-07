Удари безпілотників зафіксовано в кількох районах загарбаного Криму
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму зафіксовано удари безпілотників у Гвардійському, Сімферопольському районі, Новофедорівці та Саках. Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Мирному, Штормовому та Євпаторії.
У кількох районах тимчасово окупованого Криму зафіксовані удари безпілотників. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", передає УНН.
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Зокрема, дрони помічені в Гвардійському, Сімферопольському районі, Новофедорівці та Сак.
Посилаючись на свідчення очевидців, були зафіксовані звуки вибухів у таких населених пунктах, як Мирне, Штормове та Євпаторія.
Наразі російська влада не надала офіційних коментарів щодо інциденту, а повітряна тривога на території не оголошувалася.
В окупованому Криму атака безпілотників з моря30.08.23, 02:39 • 856124 перегляди