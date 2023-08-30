В окупованому Криму атака безпілотників з моря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У районі Севастопольської бухти, за попередньою інформацією, російські сили ППО відображають атаки безпілотників з моря. Про це повідомив губернатор окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв, передає УНН.
Деталі
"У районі Севастопольської бухти за попередньою інформацією сили ППО відображають атаки ворожих безпілотників з моря. Усі сили та служби перебувають у стані бойової готовності. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційній інформації", - написав Развожаєв.
Доповнення
Уночі 30 серпня Росія заявила про атаку на 6 своїх регіонів.
-
- близько 0.30 мск губернатор повідомив про відбиття атаки дронів на аеропорт у Пскові.
-
- близько 1.45 міноборони росії повідомило про знищення трьох українських дронів у Брянській області та одного – в Орловській.
-
- близько 2.00 мск ще один дрон нібито знищили над Калузькою областю;
-
- близько 3.10 міноборони Росії повідомило, що український безпілотник збили і над Рязанською областю.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пскові після нападу БПЛА на аеропорт запровадили план "Едельвейс"