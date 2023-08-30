В окупованому Криму атака безпілотників з моря

Деталі

"У районі Севастопольської бухти за попередньою інформацією сили ППО відображають атаки ворожих безпілотників з моря. Усі сили та служби перебувають у стані бойової готовності. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційній інформації", - написав Развожаєв.

Доповнення

Уночі 30 серпня Росія заявила про атаку на 6 своїх регіонів.



близько 0.30 мск губернатор повідомив про відбиття атаки дронів на аеропорт у Пскові.



близько 1.45 міноборони росії повідомило про знищення трьох українських дронів у Брянській області та одного – в Орловській.



близько 2.00 мск ще один дрон нібито знищили над Калузькою областю;



близько 3.10 міноборони Росії повідомило, що український безпілотник збили і над Рязанською областю.



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