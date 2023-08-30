В оккупированном Крыму атака беспилотников с моря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, российские силы ПВО отражают атаки беспилотников с моря. Об этом сообщил губернатор оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев, передает УНН.
Детали
"В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", - написал Развожаев.
Дополнение
Ночью 30 августа Россия заявила об атаке на 6 своих регионов.
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- около 0.30 мск губернатор сообщил об отражении атаки дронов на аэропорт в Пскове.
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- около 1.45 минобороны рф сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской.
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- около 2.00 мск еще один дрон якобы уничтожили над Калужской областью;
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- около 3.10 минобороны рф сообщило, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью.
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