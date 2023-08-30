В оккупированном Крыму атака беспилотников с моря

Детали

"В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", - написал Развожаев.

Дополнение

Ночью 30 августа Россия заявила об атаке на 6 своих регионов.



около 0.30 мск губернатор сообщил об отражении атаки дронов на аэропорт в Пскове.



около 1.45 минобороны рф сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской.



около 2.00 мск еще один дрон якобы уничтожили над Калужской областью;



около 3.10 минобороны рф сообщило, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью.



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