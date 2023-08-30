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В оккупированном Крыму атака беспилотников с моря

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, российские силы ПВО отражают атаки беспилотников с моря. Об этом сообщил губернатор оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев, передает УНН.

Детали

"В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", - написал Развожаев. 

Дополнение

Ночью 30 августа Россия заявила об атаке на 6 своих регионов. 

  • около 0.30 мск губернатор сообщил об отражении атаки дронов на аэропорт в Пскове. 
  • около 1.45 минобороны рф сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской.
  • около 2.00 мск еще один дрон якобы уничтожили над Калужской областью;
  • около 3.10 минобороны рф сообщило, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью.

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