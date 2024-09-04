Удар вражескими ракетами по учебному заведению Полтавы: в СБУ озвучили первые версии

Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области в связи с попаданием вражеских ракет по территории учебного заведения рассматривает версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном. Об этом сообщил руководитель Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк, передает УНН со ссылкой на Полтавскую ОГА.

«Осуществляются соответствующие процессуальные мероприятия. Второй день подряд продолжается осмотр места происшествия. Конечно, мы рассматриваем версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном. Также управление на данном этапе осуществляет полный комплекс антитеррористических и контрразведывательных мероприятий в среде самого учебного заведения, с каждым человеком, который был на тот момент на месте событий. Для того, чтобы мы могли качественно отработать версию по поводу корректировки, отправки непонятных фото, видео, которые появились на российских пабликах», - рассказал Семенюк.

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По словам начальника ГУНП в Полтавской области Евгения Рогачева, к спасательным мероприятиям, а также для документирования преступления на помощь коллегам из СБУ привлекли работников различных отраслевых служб и следственного подразделения. В целом это 122 полицейских и 30 военных Национальной гвардии Украины.

«Создали специальный штаб, откуда направляли следственные группы с целью опроса граждан, осмотра квартир, дворов, установления наличия пострадавших в домах. Кроме того, привлекали работников психологической службы, которые совместно со специалистами ГСЧС оказывали помощь тем, кто чувствовал себя растерянно», - отметил Евгений Рогачев.

Напомним

Вчера враг нанес удар по учебному заведению в Полтаве, количество пострадавших возросло до 298 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших в результате этого нападения.

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