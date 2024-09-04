Удар ворожими ракетами по навчальному закладу Полтави: у СБУ озвучили перші версії
Київ • УНН
СБУ розслідує версії коригування та розвідки дроном у зв'язку із ракетним ударом по навчальному закладу в Полтаві. Кількість постраждалих зросла до 298 осіб, раніше повідомлялося про 53 загиблих.
Управління Служби безпеки України в Полтавській області у зв'язку із влучанням ворожих ракет по території навчального закладу розглядає версії як і з коригуванням, так і можливим розвідувальним дроном. Про це повідомив керівник Управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтин Семенюк, передає УНН із посиланням на Полтавську ОВА.
"Здійснюються відповідні процесуальні заходи. Другий день поспіль триває огляд місця події. Звісно, ми розглядаємо версії як і з коригуванням, так і можливим розвідувальним дроном. Також управління на даному етапі здійснює повний комплекс антитерористичних і контррозвідувальних заходів у середовищі самого навчального закладу, з кожною людиною, яка була на той момент на місці подій. Для того, щоб ми могли якісно відпрацювати версію з приводу коригування, надсилання незрозумілих фото, відео, які з'явилися на російських пабліках", - розповів Семенюк.
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За словами начальника ГУНП в Полтавській області Євгена Рогачова, до рятувальних заходів, а також для документування злочину на допомогу колегам із СБУ залучили працівників різних галузевих служб та слідчого підрозділу. Загалом це 122 поліцейських та 30 військових Національної гвардії України.
"Створили спеціальний штаб, звідки направляли слідчі групи з метою опитування громадян, огляду квартир, дворів, встановлення наявності потерпілих у оселях. Крім того, залучали працівників психологічної служби, які спільно з фахівцями ДСНС надавали допомогу тим, хто почував себе розгублено", – зауважив Євген Рогачов.
Нагадаємо
Вчора ворог наніс удару по навчальному закладу в Полтаві, кількість постраждалих зросла до 298 осіб. Раніше повідомлялося про 53 загиблих в результаті цього нападу.
Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки03.09.24, 19:14 • 22986 переглядiв