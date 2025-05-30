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Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Утром 30 мая российский БПЛА типа "шахед" атаковал Изюм Харьковской области. Удар пришелся по складским помещениям в промзоне, жертв предварительно нет.

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

Утром в пятницу, 30 мая, враг атаковал город Изюм Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Изюмской городской военной администрации.

Детали

Отмечается, что атака была осуществлена БпЛА типа "шахед".

Ударам подверглась промышленная зона (складские помещения) в северо-западной части города

- говорится в сообщении.

В ГВА уточнили, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших в результате удара нет.

Напомним

В ночь на 30 мая восемь человек пострадали в результате ударов россиян по селу Васильев Хутор Чугуевской громады на Харьковщине. Враг атаковал населенный пункт ударными дронами.

В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА 30.05.25, 03:25 • 1718 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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