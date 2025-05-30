Удар "шахеда" по Ізюму: ворог атакував промислову зону

Вранці у п'ятницю, 30 травня, ворог атакував місто Ізюм Харківської області. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Ізюмської міської військової адміністрації.

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Зазначається, що атака була здійснена БпЛА типу "шахед".

Ударів зазнала промислова зона (складські приміщення) у північно-західній частині міста - йдеться у повідомленні.

У МВА уточнили, що, за попередньою інформацією, жертв і постраждалих унаслідок удару немає.

Нагадаємо

В ніч на 30 травня восьмеро людей постраждали внаслідок ударів росіян по селу Василів Хутір Чугуївської громади на Харківщині. Ворог атакував населений пункт ударними дронами.

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