Удар россиян по Краматорску унес жизни трех человек, среди погибших ребенок
Киев • УНН
В результате сброса авиабомбы на Краматорск погибли три человека, включая 13-летнего мальчика. Еще семеро жителей ранены, повреждены многоэтажки.
В Краматорске в результате российского авиаудара погибли по меньшей мере три человека, еще семеро получили ранения. Среди погибших есть 13-летний мальчик. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
По его словам, раненые — люди в возрасте от 20 до 85 лет. Российские войска нанесли удар по городу сегодня в обед, сбросив авиабомбу. В результате атаки повреждены многочисленные многоэтажные дома.
Сейчас на месте удара работают все ответственные службы. Окончательное количество жертв, пострадавших и масштабы разрушений еще устанавливаются.
Филашкин подчеркнул, что российские войска в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Он назвал это сознательным террором против гражданского населения.
29 марта россия атаковала Холодногорский район Харькова, повредив частный дом и хозяйственную постройку. В результате взрыва пострадали два человека и изуродован автомобиль.