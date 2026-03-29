Удар росіян по Краматорську забрав життя трьох людей, серед загиблих дитина
Київ • УНН
Внаслідок скидання авіабомби на Краматорськ загинули троє людей, включаючи 13-річного хлопчика. Ще семеро мешканців поранені, пошкоджено багатоповерхівки.
У Краматорську внаслідок російського авіаудару загинули щонайменше троє людей, ще семеро дістали поранення. Серед загиблих є 13-річний хлопчик. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
За його словами, поранені - люди віком від 20 до 85 років. Російські війська завдали удару по місту сьогодні в обід, скинувши авіабомбу. Унаслідок атаки пошкоджено численні багатоповерхові будинки.
Наразі на місці удару працюють усі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв, постраждалих та масштаби руйнувань ще встановлюють.
Філашкін наголосив, що російські війська вкотре цілеспрямовано б’ють по мирному місту та вбивають дітей. Він назвав це свідомим терором проти цивільного населення.
