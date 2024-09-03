Удар рф по Запорожью: врачи рассказали о состоянии пострадавшей 12-летней девочки

12-летняя девочка, пострадавшая в результате ночного удара рф по Запорожью, находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал директор Запорожской областной детской клинической больницы Вячеслав Ткаченко, передает УНН со ссылкой на ОВА.

Ребенок поступил к нам в крайне тяжелом состоянии. Имела геморрагический и травматический шок, переохлаждение. Сейчас его состояние стабилизировано. В ближайшее время будет проведена операция для извлечения обломков и стабилизации скелетной травмы. Девочка имеет травмы по телу. По ходу оперативного вмешательства будем устанавливать их точную локализацию. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии - сообщил Вячеслав Ткаченко.

Еще один пострадавший из-за удара человек - 43-летний мужчина - сейчас в состоянии средней тяжести. Он находится в отделении хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра.

Напомним

Около 23:00 2 августа армия рф ударила по Запорожью. В результате обстрела погибли 8-летний мальчик и 38-летняя женщина, а 12-летняя девочка.

Известно о шести пострадавших в результате российского ракетного удара по гостинице в Запорожье.