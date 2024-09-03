Удар рф по готелю в Запоріжжі: кількість постраждалих зросла до шести

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Внаслідок російського ракетного удару по готелю "Гранд-Палац" у Запоріжжі постраждало 6 людей. Загинули жінка та її 8-річний син, 12-річну доньку врятували з-під завалів у тяжкому стані.

Вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок російського ракетного удару по готелю в Запоріжжі у ніч на 3 вересня, повідомили у  ДСНС, передає УНН

До 6 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічного російського ракетного удару по будівлі готельного комплексу "Гранд-Палац" в Запоріжжі. Ще дві жінки самостійно звернулися до медиків. Одна з них перебуває в тяжкому стані через контузію

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Як повідомлялося раніше, 2 вересня о 23:03 ворог цинічно поцілив по спальному району Запоріжжя. Внаслідок влучання в будівлю готелю сталося руйнування і обвал плит перекриття та будівельних конструкцій. З-під завалів надзвичайники деблокували тіло 38-річної жінки, згодом дістали тіло без ознак життя її 8-річного сина.

Врятована 12-річна донька загиблої, дівчинку дістали з-під завалів в тяжкому стані та передали лікарям.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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