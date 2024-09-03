Удар рф по гостинице в Запорожье: количество пострадавших возросло до шести
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по гостинице «Гранд-Палац» в Запорожье пострадали 6 человек. Погибли женщина и ее 8-летний сын, 12-летнюю дочь спасли из-под завалов в тяжелом состоянии.
Уже известно о шести пострадавших в результате российского ракетного удара по гостинице в Запорожье в ночь на 3 сентября, сообщили в ГСЧС, передает УНН.
До 6 человек возросло количество пострадавших в результате ночного российского ракетного удара по зданию гостиничного комплекса «Гранд-Палац» в Запорожье. Еще две женщины самостоятельно обратились к медикам. Одна из них находится в тяжелом состоянии из-за контузии
Как сообщалось ранее, 2 сентября в 23:03 враг цинично попал по спальному району Запорожья. В результате попадания в здание гостиницы произошло разрушение и обвал плит перекрытия и строительных конструкций. Из-под завалов чрезвычайники деблокировали тело 38-летней женщины, впоследствии достали тело без признаков жизни ее 8-летнего сына.
Спасена 12-летняя дочь погибшей, девочку достали из-под завалов в тяжелом состоянии и передали врачам.