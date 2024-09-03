Удар рф по гостинице в Запорожье: количество пострадавших возросло до шести

Уже известно о шести пострадавших в результате российского ракетного удара по гостинице в Запорожье в ночь на 3 сентября, сообщили в ГСЧС, передает УНН.

До 6 человек возросло количество пострадавших в результате ночного российского ракетного удара по зданию гостиничного комплекса «Гранд-Палац» в Запорожье. Еще две женщины самостоятельно обратились к медикам. Одна из них находится в тяжелом состоянии из-за контузии - говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщалось ранее, 2 сентября в 23:03 враг цинично попал по спальному району Запорожья. В результате попадания в здание гостиницы произошло разрушение и обвал плит перекрытия и строительных конструкций. Из-под завалов чрезвычайники деблокировали тело 38-летней женщины, впоследствии достали тело без признаков жизни ее 8-летнего сына.

Спасена 12-летняя дочь погибшей, девочку достали из-под завалов в тяжелом состоянии и передали врачам.