Кількість поранених від удару по готелю в Запоріжжі зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу готелю в Запоріжжі загинуло двоє людей, четверо поранено. Рятувальники деблокували тіла жінки та її 8-річного сина, врятували 12-річну дівчинку.
Кількість поранених внаслідок удару по готелю в Запоріжжі у ніч на 3 вересня зросла до чотирьох, повідомили у ДСНС регіону. Відомо про двох загиблих, передає УНН.
Оновлена інформація щодо постраждалих внаслідок нічної атаки військ рф по Запоріжжю. До медзакладу самостійно звернулися дві жінки з акубатравмами, які працювали на об’єкті поруч із готелем
Як повідомлялося раніше, 2 вересня о 23:03 ворог цинічно поцілив по спальному району міста Запоріжжя. Внаслідок влучання в будівлю готелю сталося руйнування і обвал плит перекриття та будівельних конструкцій.
З-під завалів надзвичайники деблокували тіло 38-річної жінки, згодом дістали тіло без ознак життя її 8-річного сина. Співробітники ДСНС врятували 12-річну доньку загиблої, дівчинку дістали з-під завалів в тяжкому стані та передали лікарям для подальшої госпіталізації. До прибуття підрозділів ДСНС 43-річного травмованого чоловіка загиблої в стані середньої тяжкості госпіталізували до медичного закладу.
Всього внаслідок обстрілу постраждало 6 людей з них 1 врятована та двоє загинуло.
Від ГУ ДСНС залучалося 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу.
Через атаку рф на Запоріжжя 3 загиблих, 4 поранених, по області 205 ворожих обстрілів28.08.24, 08:19 • 20433 перегляди