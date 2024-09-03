Количество раненых от удара по гостинице в Запорожье возросло до четырех

Количество раненых в результате удара по гостинице в Запорожье в ночь на 3 сентября возросло до четырех, сообщили в ГСЧС региона. Известно о двух погибших, передает УНН.

Обновленная информация о пострадавших в результате ночной атаки войск рф по Запорожью. В медучреждение самостоятельно обратились две женщины с акубатравмами, которые работали на объекте рядом с отелем - говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщалось ранее, 2 сентября в 23:03 враг цинично попал по спальному району города Запорожье. Вследствие попадания в здание отеля произошло разрушение и обвал плит перекрытия и строительных конструкций.

Из-под завалов чрезвычайники деблокировали тело 38-летней женщины, впоследствии достали тело без признаков жизни ее 8-летнего сына. Сотрудники ГСЧС спасли 12-летнюю дочь погибшей, девочку достали из-под завалов в тяжелом состоянии и передали врачам для дальнейшей госпитализации. До прибытия подразделений ГСЧС 43-летнего травмированного мужа погибшей в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Всего в результате обстрела пострадало 6 человек из них 1 спасен и двое погибли.

От ГУ ГСЧС привлекалось 9 единиц техники и 35 человек личного состава.

Через атаку рф на Запоріжжя 3 загиблих, 4 поранених, по області 205 ворожих обстрілів