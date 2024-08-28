Из-за атаки рф на Запорожье 3 погибших, 4 раненых, по области 205 вражеских обстрелов

В результате вражеской атаки беспилотников на Запорожье погибли три человека, четверо ранены. За сутки российские войска совершили 205 обстрелов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Две женщины 83 и 86 лет и 61-летний мужчина погибли, еще три женщины 19, 30, 56 лет и 59-летний мужчина получили ранения в результате российской атаки беспилотниками по Запорожью - написал Федоров в Telegram.

Детали

По словам Федорова, в течение суток оккупанты 205 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области.

117 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Отрадное, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Гуляйполе, Левадное и Малиновку. 6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малиновку и Работино. 82 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного, сообщил глава ОВА.

Поступило 87 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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