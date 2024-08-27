Количество жертв ночной атаки рф на Запорожье возросло до трех: в больнице умерла пожилая женщина

В больнице умерла пожилая женщина, которая получила сильные ожоги во время ночной атаки рф на Запорожье. Таким образом количество жертв атаки увеличилось до трех, сообщил во вторник глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

В больнице умерла пожилая женщина, которая получила сильные ожоги во время ночной атаки россиян на Запорожье. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти не смогли - написал Федоров.

По его словам, таким образом количество жертв этой атаки увеличилось до трех.

Также глава ОВА рассказал, что в больнице остается пострадавший мужчина с переломом конечности. Медики оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.

Еще две женщины после помощи медиков отказались от дальнейшей госпитализации.

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