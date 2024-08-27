Враг ночью ударил семью дронами по Запорожью: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска нанесли 7 ударов беспилотниками по Запорожью и району. Повреждены гражданские объекты, погибли 83-летняя женщина и 61-летний мужчина, ранены 4 человека.
27 августа ночью войска рф нанесли семь ударов БППА по территории Запорожья и района. Два человека погибли, еще четверо получили ранения. Последствия вражеской атаки показали в Нацполиции, передает УНН.
россияне ударили семью беспилотниками (предварительно - типа «Shahed») по объектам гражданской инфраструктуры региона. Повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражные помещения
В результате вражеских атак погибли 83-летняя женщина и 61-летний мужчина.
Ранены трое женщин, 30, 57 и 86 лет, и мужчина, 59 лет.
На местах продолжают работать полицейские, спасатели, парамедики полиции и другие профильные службы города.
Окупанти 208 разів обстріляли Запоріжжя: 3 загиблих, 5 поранених внаслідок обстрілів27 августа 2024, 04:52 • 25585 просмотров