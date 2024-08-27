Враг ночью ударил семью дронами по Запорожью: показали последствия

27 августа ночью войска рф нанесли семь ударов БППА по территории Запорожья и района. Два человека погибли, еще четверо получили ранения. Последствия вражеской атаки показали в Нацполиции, передает УНН.

россияне ударили семью беспилотниками (предварительно - типа «Shahed») по объектам гражданской инфраструктуры региона. Повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражные помещения - говорится в сообщении Нацполиции.

В результате вражеских атак погибли 83-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Ранены трое женщин, 30, 57 и 86 лет, и мужчина, 59 лет.

На местах продолжают работать полицейские, спасатели, парамедики полиции и другие профильные службы города.

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