Ворог вночі вдарив сімома дронами по Запоріжжю: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська завдали 7 ударів безпілотниками по Запоріжжю та району. Пошкоджено цивільні об'єкти, загинули 83-річна жінка та 61-річний чоловік, поранено 4 людей.
27 серпня вночі війська рф завдали сім ударів БППА по території Запоріжжя та району. Двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Наслідки ворожої атаки показали у Нацполіції, передає УНН.
росіяни вдарили сімома безпілотниками (попередньо - типу "Shahed") по обʼєктах цивільної інфраструктури регіону. Пошкоджені будинки, інфраструктурний обʼєкт, транспортні засоби та гаражні приміщення
Внаслідок ворожих атак загинули 83-річна жінка та 61-річний чоловік.
Поранені троє жінок, 30, 57 та 86 років, і чоловік, 59 років.
На місцях продовжують працювати поліцейські, рятувальники, парамедики поліції та інші профільні служби міста.
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