Окупанти 208 разів обстріляли Запоріжжя: 3 загиблих, 5 поранених внаслідок обстрілів
Київ • УНН
На Запоріжжі внаслідок ворожих атак загинуло 3 людей, 5 отримали поранення. Окупанти здійснили 208 обстрілів по 14 населених пунктах області, включаючи ракетні удари та атаки безпілотниками.
У Запоріжжі з причини терористичної агресії ворожих сил 3 людей загинуло та 5 отримали поранення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У ніч з 26 на 27 серпня Запоріжжя зазнало потужної атаки з боку окупаційних військ. Внаслідок нічної атаки безпілотниками "Шахед" загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, у лікарні перебувають 86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла, 59-річний чоловік у середньому стані, а також дві жінки, 30 і 56 років, з легкими травмами.
Крім того, протягом доби загарбники здійснили 208 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області. Всього було зафіксовано 6 ракетних ударів по Новогупалівці та Миколай-Полю. Атакували також 128 безпілотників різної модифікації Запоріжжя, Біленьке, Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Верхню Терсу, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
Додатково, 5 обстрілів РСЗВ завдали ударів по Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному. Артилерія здійснила 69 обстрілів по території Степногірська, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Верхньої Терси, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Також надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Крім того, загинула ще одна цивільна людина та одна – постраждала.