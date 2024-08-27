Оккупанты 208 раз обстреляли Запорожье: 3 погибших, 5 раненых в результате обстрелов

В Запорожье по причине террористической агрессии вражеских сил 3 человека погибли и 5 получили ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В ночь с 26 на 27 августа Запорожье подверглось мощной атаке со стороны оккупационных войск. В результате ночной атаки беспилотниками «Шахед» погибли два человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. В частности, в больнице находятся 86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела, 59-летний мужчина в среднем состоянии, а также две женщины, 30 и 56 лет, с легкими травмами.

Кроме того, в течение суток захватчики совершили 208 обстрелов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Всего было зафиксировано 6 ракетных ударов по Новогупаловке и Николай-Полю. Атаковали также 128 беспилотников различной модификации Запорожье, Беленькое, Червоноднепровку, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Верхнюю Терсу, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Дополнительно, 5 обстрелов РСЗО нанесли удары по Новоандреевке, Малой Токмачке и Роботино. Артиллерия осуществила 69 обстрелов по территории Степногорска, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Верхней Терсы, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Также поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, погиб еще один гражданский человек и один - пострадал.

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