Кількість жертв нічної атаки рф на Запоріжжя зросла до трьох: у лікарні померла літня жінка
Київ • УНН
У лікарні померла літня жінка, яка отримала сильні опіки під час нічного обстрілу Запоріжжя. Один чоловік залишається в лікарні зі стабільним станом, дві жінки відмовилися від госпіталізації.
У лікарні померла літня жінка, яка отримала сильні опіки під час нічної атаки рф на Запоріжжя. Таким чином кількість жертв атаки збільшилася до трьох, повідомив у вівторок голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
У лікарні померла літня жінка, яка отримала сильні опіки під час нічної атаки росіян на Запоріжжя. Її доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Медики кілька годин боролися за її життя, але врятувати не змогли
За його словами, таким чином кількість жертв цієї атаки збільшилася до трьох.
Також голова ОВА розповів, що у лікарні залишається постраждалий чоловік з переломом кінцівки. Медики оцінюють його стан як стабільний середньої важкості.
Ще двоє жінок після допомоги медиків відмовилися від подальшої госпіталізації.
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