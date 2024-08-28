Через атаку рф на Запоріжжя 3 загиблих, 4 поранених, по області 205 ворожих обстрілів
Київ • УНН
Внаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя загинули три людини, четверо поранені. За добу окупанти здійснили 205 обстрілів по 9 населених пунктах Запорізької області.
Внаслідок ворожої атаки безпілотників на Запоріжжя загинули три людини, четверо поранені. За добу російські війська здійснили 205 обстрілів по 9 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Дві жінки 83 та 86 років й 61-річний чоловік загинули, ще три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками по Запоріжжю
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Зі слів Федорова, упродовж доби окупанти 205 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.
117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку. 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине. 82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного, повідомив голова ОВА.
Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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