Через атаку рф на Запоріжжя 3 загиблих, 4 поранених, по області 205 ворожих обстрілів

Внаслідок ворожої атаки безпілотників на Запоріжжя загинули три людини, четверо поранені. За добу російські війська здійснили 205 обстрілів по 9 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Дві жінки 83 та 86 років й 61-річний чоловік загинули, ще три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками по Запоріжжю