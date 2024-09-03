Удар рф по Запоріжжю: лікарі розповіли про стан постраждалої 12-річної дівчинки

ukenru
10:16 • 11786 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 34375 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 115232 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 159197 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 226485 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 156788 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 135880 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127518 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 180523 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77180 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години без опадів
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 99176 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 100291 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 100345 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 95149 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 89867 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 89867 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 226485 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 180523 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 212539 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 544482 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 506 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 2552 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 12502 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 27638 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 32438 перегляди
Актуальне
Удар рф по Запоріжжю: лікарі розповіли про стан постраждалої 12-річної дівчинки

Удар рф по Запоріжжю: лікарі розповіли про стан постраждалої 12-річної дівчинки

Київ • УНН

 • 26761 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя постраждала 12-річна дівчинка, яка зараз у реанімації. Загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка.

12-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок нічного удару рф по Запоріжжю, перебуває в реанімації у важкому стані, розповів директор Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Вячеслав Ткаченко, передає УНН із посиланням на ОВА. 

 Дитина надійшла до нас у вкрай важкому стані. Мала геморагічний та травматичний шок, переохолодження. Наразі її стан стабілізований. Найближчим часом буде проведена операція для вилучення уламків і стабілізації скелетної травми. Дівчинка має травми по тілу. По ходу оперативного втручання будемо встановлювати їхню точну локалізацію. Наразі вона перебуває в реанімації у важкому стані

- повідомив Вячеслав Ткаченко. 

Ще одна постраждала через удар людина - 43-річний чоловік - наразі у стані середньої важкості. Він знаходиться у відділенні хірургії з переломом грудини, уламковим пораненням правого стегна. 

Нагадаємо 

Близько 23:00 2 серпня армія рф вдарила по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, а 12-річна дівчинка. 

Відомо про шістьох постраждалих внаслідок російського ракетного удару по готелю в Запоріжжі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07