Удар рф по Запоріжжю: лікарі розповіли про стан постраждалої 12-річної дівчинки
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя постраждала 12-річна дівчинка, яка зараз у реанімації. Загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка.
12-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок нічного удару рф по Запоріжжю, перебуває в реанімації у важкому стані, розповів директор Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Вячеслав Ткаченко, передає УНН із посиланням на ОВА.
Дитина надійшла до нас у вкрай важкому стані. Мала геморагічний та травматичний шок, переохолодження. Наразі її стан стабілізований. Найближчим часом буде проведена операція для вилучення уламків і стабілізації скелетної травми. Дівчинка має травми по тілу. По ходу оперативного втручання будемо встановлювати їхню точну локалізацію. Наразі вона перебуває в реанімації у важкому стані
Ще одна постраждала через удар людина - 43-річний чоловік - наразі у стані середньої важкості. Він знаходиться у відділенні хірургії з переломом грудини, уламковим пораненням правого стегна.
Нагадаємо
Близько 23:00 2 серпня армія рф вдарила по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, а 12-річна дівчинка.
Відомо про шістьох постраждалих внаслідок російського ракетного удару по готелю в Запоріжжі.