Удар рф по вокзалу Херсона: пассажиры эвакуационного поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Пассажиры из Херсона благополучно добрались до Николаева после нападения россиян на их поезд. Рейсы перенаправлены, железнодорожное сообщение продолжается на фоне оценки ущерба.
Громкие звуки в российском ейске местные власти объясняют военными учениями - росСМИ
Взрывы в российском ейске были подтверждены официальными лицами как военные учения с использованием беспилотников, после предыдущих сообщений об активизации противовоздушной обороны.
Как выглядит порт в Феодосии после атаки - спутниковые снимки
На спутниковых снимках видно, что российский десантный корабль "Новочеркасск" частично затонул в Феодосийском порту после украинского удара 26 декабря.
В Херсонской ОВА показали видео первых минут после удара рф по вокзалу
Российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Херсоне, что привело к ранениям среди гражданского населения и гибели правоохранителя.
Зеленский: о своем отношении к правилам мобилизации в Украине
Зеленский отмечает прозрачное обсуждение новых правил мобилизации в Украине, обеспечение понимания общественности и законодательного контроля.
Удар рф по вокзалу Херсона: один полицейский погиб, еще двое - получили ранения
Лейтенант полиции погиб, еще двое получили ранения в результате российского обстрела железнодорожного вокзала Херсона во время эвакуации людей.
Заседание ставки: говорили о налаживании производства оружия в Украине
Зеленский обсудил производство оружия в Украине до 2023 года, от артиллерии до беспилотников, обеспечение обороноспособности против российской агрессии. На встрече были поставлены четкие цели по финансированию оборонного сектора и дипломатии по поставкам оборудования.
Удар рф по вокзалу Херсона: ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии
Херсонский вокзал обстрелян. Укрзализныця планирует эвакуацию в Николаев.
Армия рф обстреляла эвакуационный поезд в Херсоне, количество пострадавших устанавливают - Зеленский
Российские войска атаковали железнодорожный вокзал Херсона и эвакуационный поезд, информации о жертвах пока нет. Зеленский заявил, что экстренные службы реагируют на ситуацию.
Российские военные продолжают обстреливать Херсон: известно о трех раненых, один - в тяжелом состоянии
Российские войска продолжают обстреливать Херсон, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения, один из них - серьезные. Город подвергся многочасовым обстрелам.