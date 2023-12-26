Удар рф по вокзалу Херсона: пассажиры эвакуационного поезда безопасно добрались до Николаева автобусами

Пассажиры херсонского поезда, который атаковала рф, безопасно добрались до Николаева автобусами, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

В УЗ добавили, что поезд в Киев отправится по диспетчерскому расписанию. Рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра предварительно будут следовать в Николаев.

Удар рф по вокзалу Херсона: ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии

"Сейчас мы оцениваем повреждения вокзала, вагонов и следим за состоянием наших раненых работников. Просим следить за официальной информацией на каналах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В Херсонской ОВА показали видео первых минут после удара рф по вокзалу

Ранее

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, армия рф нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду.