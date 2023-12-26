В Херсонской ОВА показали видео первых минут после удара рф по вокзалу
Киев • УНН
Российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Херсоне, что привело к ранениям среди гражданского населения и гибели правоохранителя.
Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал видео, на котором железнодорожный вокзал Херсона в первые минуты после российского удара, передает УНН.
Прокудин отметил, что на вокзале ожидали отправления эвакуационного поезда более сотни людей "и их коварно атаковали россияне".
"Двое гражданских получили осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медпомощь. россияне убили лейтенанта полиции из Кировоградской области, который обеспечивал эвакуацию людей. Мои соболезнования семье... Также пострадали и двое его коллег. Сейчас они находятся в больнице", - добавил глава ОГА.
Удар рф по вокзалу Херсона: ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии26 декабрь 2023, 19:09 • 20170 просмотров
Ранее
Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, армия рф нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Количество убитых и пострадавших на данный момент устанавливается.
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