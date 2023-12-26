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В Херсонской ОВА показали видео первых минут после удара рф по вокзалу

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 19:49  •  16686 просмотра

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Российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Херсоне, что привело к ранениям среди гражданского населения и гибели правоохранителя.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал видео, на котором железнодорожный вокзал Херсона в первые минуты после российского удара, передает УНН.

Прокудин отметил, что на вокзале ожидали отправления эвакуационного поезда более сотни людей "и их коварно атаковали россияне".

"Двое гражданских получили осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медпомощь.  россияне убили лейтенанта полиции из Кировоградской области, который обеспечивал эвакуацию людей. Мои соболезнования семье...  Также пострадали и двое его коллег. Сейчас они находятся в больнице", - добавил глава ОГА.

Удар рф по вокзалу Херсона: ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии26 декабрь 2023, 19:09 • 20170 просмотров

Ранее

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, армия рф нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Количество убитых и пострадавших на данный момент устанавливается. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
У Херсонській ОВА показали відео перших хвилин після удару рф по вокзалу
Kherson Regional Military Administration showed video of the first minutes after the Russian attack on the station
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В Херсонской ОВА показали видео первых минут после удара рф по вокзалу

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