Удар рф по вокзалу Херсона: ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии

В результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав, ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

"Сейчас известно о нескольких раненых работников. Пассажиры в укрытии", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце также сообщили о дальнейшем плане действий.

"... ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативную подмогу), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны - и ими повезем более 100 пассажиров в безопасности", - говорится в сообщении.

По данным УЗ, ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение.

Ранее

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, армия рф нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается.