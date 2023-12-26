Удар рф по вокзалу Херсона: ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии
Киев • УНН
Херсонский вокзал обстрелян. Укрзализныця планирует эвакуацию в Николаев.
В результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав, ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
"Сейчас известно о нескольких раненых работников. Пассажиры в укрытии", - говорится в сообщении.
В Укрзализныце также сообщили о дальнейшем плане действий.
"... ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативную подмогу), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны - и ими повезем более 100 пассажиров в безопасности", - говорится в сообщении.
По данным УЗ, ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение.
Ранее
Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, армия рф нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается.
Удар рф по вокзалу Херсона: ранены несколько работников железной дороги, пассажиры - в укрытии
Херсонский вокзал обстрелян. Укрзализныця планирует эвакуацию в Николаев.
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