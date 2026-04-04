Удар рф по рынку в Никополе: число пострадавших возросло до 25

Число пострадавших в результате удара рф по рынку в Никополе возросло до 25. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, 8 пострадавших госпитализированы, передает УНН.

До 25 возросло число раненых из-за утренних ударов россиян по рынку в Никополе. 8 пострадавших госпитализированы. 14-летнюю девочку перевели в областную больницу. - сообщил Ганжа.

Глава Днепропетровской ОВА напомнил, что россияне унесли жизни 5 человек.

В Днепропетровской области российские войска ударили по рынку в Никополе, было известно о 5 погибших и 19 раненых.