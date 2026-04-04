Удар рф по ринку в Нікополі: кількість постраждалих зросла до 25
Київ • УНН
Внаслідок атаки окупантів на торговельні павільйони загинуло 5 людей. Серед 25 постраждалих 8 осіб госпіталізовано, зокрема 14-річну дівчину.
Кількість постраждалих у результаті удару рф по ринку у Нікополі зросла до 25. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, 8 постраждалих ушпиталені, передає УНН.
До 25 зросла кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку у Нікополі. 8 постраждалих ушпиталені. 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні
Голова Дніпропетровської ОВА нагадав, що росіяни забрали життя 5-х людей.
У Дніпропетровській області російській війська вдарили по ринку у Нікополі, було відомо про 5 загиблих та 19 поранених.