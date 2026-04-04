Удар рф по ринку в Нікополі: кількість постраждалих зросла до 25

Кількість постраждалих у результаті удару рф по ринку у Нікополі зросла до 25. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, 8 постраждалих ушпиталені, передає УНН.

14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні - повідомив Ганжа.

Голова Дніпропетровської ОВА нагадав, що росіяни забрали життя 5-х людей.

У Дніпропетровській області російській війська вдарили по ринку у Нікополі, було відомо про 5 загиблих та 19 поранених.