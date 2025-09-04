$41.360.01
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
3 сентября, 11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
05:20
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене
3 сентября, 14:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 11:49
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
3 сентября, 06:57
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:16
Удар РФ по Одессе: повреждены склад и грузовик, пострадавших нет

Киев • УНН

 64 просмотра

В ночь на 4 сентября российские войска атаковали Одессу, вызвав пожар на складском помещении и повредив грузовой автомобиль. Более 40 пожарных ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Удар РФ по Одессе: повреждены склад и грузовик, пострадавших нет

российские войска в ночь на 4 сентября нанесли удар по Одессе: на складском помещении вспыхнул пожар, повреждения получил грузовой автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Национальной гвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

Пострадавших в результате удара нет, добавили в службе. Также там опубликовали фото и видео ликвидации последствий вражеского удара.

Напомним

Ночью 4 сентября в Одессе прозвучали взрывы из-за атаки российских беспилотников.

Евгений Устименко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Национальная гвардия Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса