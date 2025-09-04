Удар РФ по Одессе: повреждены склад и грузовик, пострадавших нет
Киев • УНН
В ночь на 4 сентября российские войска атаковали Одессу, вызвав пожар на складском помещении и повредив грузовой автомобиль. Более 40 пожарных ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
российские войска в ночь на 4 сентября нанесли удар по Одессе: на складском помещении вспыхнул пожар, повреждения получил грузовой автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Национальной гвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.
Пострадавших в результате удара нет, добавили в службе. Также там опубликовали фото и видео ликвидации последствий вражеского удара.
Напомним
Ночью 4 сентября в Одессе прозвучали взрывы из-за атаки российских беспилотников.