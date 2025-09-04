$41.360.01
Ексклюзив
05:20 • 290 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 21404 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 27636 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 27258 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 49207 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 24221 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 25428 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 23047 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 25235 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 49716 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні23:48 • 6028 перегляди
Удар рф по Одесі: пошкоджені склад та вантажівка, постраждалих нема

Київ • УНН

 • 32 перегляди

В ніч на 4 вересня російські війська атакували Одесу, спричинивши пожежу на складському приміщенні та пошкодивши вантажний автомобіль. Понад 40 вогнеборців ліквідували займання, постраждалих немає.

Удар рф по Одесі: пошкоджені склад та вантажівка, постраждалих нема

російські війська у ніч на 4 вересня завдали удар по Одесі: на складському приміщенні спалахнула пожежа, пошкодження отримав вантажний автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Національної гвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання.

Постраждалих внаслідок удару немає, додали в службі. Також там опублікували фото і відео ліквідації наслідків ворожого удару.

Нагадаємо

Вночі 4 вересня в Одесі пролунали вибухи через атаку російських безпілотників.

Євген Устименко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Національна гвардія України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса