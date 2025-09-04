Удар рф по Одесі: пошкоджені склад та вантажівка, постраждалих нема
Київ • УНН
В ніч на 4 вересня російські війська атакували Одесу, спричинивши пожежу на складському приміщенні та пошкодивши вантажний автомобіль. Понад 40 вогнеборців ліквідували займання, постраждалих немає.
російські війська у ніч на 4 вересня завдали удар по Одесі: на складському приміщенні спалахнула пожежа, пошкодження отримав вантажний автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Національної гвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання.
Постраждалих внаслідок удару немає, додали в службі. Також там опублікували фото і відео ліквідації наслідків ворожого удару.
Нагадаємо
Вночі 4 вересня в Одесі пролунали вибухи через атаку російських безпілотників.