Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений

По состоянию на 10:20 в результате ракетной атаки армии рф на Киев зафиксировали повреждения в Святошинском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах. Кроме того, в Дарницком районе города упали обломки вражеских ракет без негативных последствий, сообщили в КГВА, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в Дарницком районе упали обломки на 5 различных локациях. Без негативных последствий, указали в КГВА.

Святошинский район - 10 локаций. Повреждения: возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме; одна нежилая застройка; 10 гаражей с последующим возгоранием; взрывными волнами повреждены несколько авто и выбиты окна в квартирах; зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей говорится в сообщении КМВА.

В Печерском районе "задело" 5 различных локаций. Повреждено нежилое здание с последующим возгоранием, в трех жилых домах взрывной волной в доме повреждены окна и двери.

Соломенский район - 3 локации. Повреждения: взрывной волной поврежден жилой дом; разрушение 2-этажного нежилого здания на площади 300 м.кв., без возгорания.

Шевченковский район - 1 локация, взрывной волной повреждены окна в жилом доме.

"Проводится эвакуация населения из двух жилых домов Святошинского района в два оперативно развернутых мест временного пребывания на базе одной средней школы и одного дошкольного учебного заведения", - указали в КГВА.

Дополнение

По данным КМВА, в результате атаки рф на Киев ранения получили 18 человек, из них 13 госпитализированы.

Напомним

Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.