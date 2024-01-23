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Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений

Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 09:06  •  12784 просмотра

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Российский ракетный обстрел повредил четыре района Киева, а в пятом районе обломки ракет упали без разрушений.

По состоянию на 10:20 в результате ракетной атаки армии рф на Киев зафиксировали повреждения в Святошинском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах. Кроме того, в Дарницком районе города упали обломки вражеских ракет без негативных последствий, сообщили в КГВА, пишет УНН

Детали 

Как отмечается, в Дарницком районе упали обломки на 5 различных локациях. Без негативных последствий, указали в КГВА. 

Святошинский район - 10 локаций. Повреждения: возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме; одна нежилая застройка; 10 гаражей с последующим возгоранием; взрывными волнами повреждены несколько авто и выбиты окна в квартирах; зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей

говорится в сообщении КМВА. 

В Печерском районе "задело" 5 различных локаций.  Повреждено нежилое здание с последующим возгоранием,  в трех жилых домах взрывной волной в доме повреждены окна и двери.

Соломенский район - 3 локации. Повреждения: взрывной волной поврежден жилой дом; разрушение 2-этажного нежилого здания на площади 300 м.кв., без возгорания. 

Шевченковский район - 1 локация, взрывной волной повреждены окна в жилом доме.

"Проводится эвакуация населения из двух жилых домов Святошинского района в два оперативно развернутых мест временного пребывания на базе одной средней школы и одного дошкольного учебного заведения", - указали в КГВА. 

Дополнение

По данным КМВА, в результате атаки рф на Киев ранения получили 18 человек, из них 13 госпитализированы. 

Напомним

Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Удар рф на Києву: є пошкодження у чотирьох районах, ще в одному - уламки ракет впали без руйнувань
Russian strike on Kyiv: damage in four districts, missile debris fell without damage in another
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