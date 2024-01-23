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Удар рф на Києву: є пошкодження у чотирьох районах, ще в одному - уламки ракет впали без руйнувань

Удар рф на Києву: є пошкодження у чотирьох районах, ще в одному - уламки ракет впали без руйнувань

Київ • УНН

 • 21887 перегляди

Російський ракетний обстріл пошкодив чотири райони Києва, а в п'ятому районі уламки ракет впали без руйнувань.

Станом на 10: 20 внаслідок ракетної атаки армії рф на Київ зафіксували пошкодження у Святошинському, Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах. Крім того, у Дарницькому районі міста впали уламки ворожих ракет без негативних наслідків, повідомили у КМВА, пише УНН

Деталі 

Як зазначається, у Дарницькому районі впали уламки на 5 різних локаціях. Без негативних наслідків, вказали в КМВА. 

Святошинський район – 10 локацій. Пошкодження: загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку; одна нежитлова забудова; 10 гаражів із подальшим займанням; вибуховими хвилями пошкоджено кілька авто та вибито вікна в квартирах; зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів

йдеться у повідомленні КМВА. 

У Печерському районі "зачепило" 5 різних локацій.  Пошкоджена нежитлова будівля з подальшим загорянням,  у трьох житлових будинках вибуховою хвилею у будинку пошкоджено вікна та двері.

Солом'янський район – 3 локації. Пошкодження: вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок; руйнування 2-поверхової нежитлової будівлі на площі 300 м.кв., без загорання. 

Шевченківський район – 1 локація, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в житловому будинку.

"Проводиться евакуація населення з двох житлових будинків Святошинського району до двох оперативно розгорнутих місць тимчасового перебування на базі однієї середньої школи та одного дошкільного начального закладу", - вказали в КМВА. 

Доповнення

За даними КМВА, внаслідок атаки рф на Київ поранення отримали 18 людей, з них 13 госпіталізовано. 

Нагадаємо

Російські війська 23 січня здійснили чергову комбіновану ракетну атаку на Україну. Є пошкодження і постраждалі у Києві, Київській, Дніпропетровській областях, Харкові та Харківській області. Знищено 21 з 41 запущених армією рф ракет.

Тетяна Краєвська

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