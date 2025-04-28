Удар рф по Киеву 24 апреля унес жизни 13 человек: в больнице скончался раненый мужчина
Киев • УНН
В больнице скончался 45-летний киевлянин, получивший ожоги в результате вражеской атаки 24 апреля. В общей сложности, эта атака унесла жизни 13 человек.
В Киеве от полученных ожогов скончался мужчина, пострадавший от атаки рф в четверг, 24 апреля. Таким образом, общее количество погибших в результате этого вражеского удара возросло до 13 человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Только что в больнице от полученных ожогов в результате вражеской атаки 24 апреля скончался 45-летний мужчина. У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен", - сообщил Ткаченко.
Таким образом, количество погибших в результате вражеского удара по Киеву, возросло до 13 человек.
"В общем, враг унес жизни 13 человек. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Ткаченко.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в Святошинском районе столицы спасатели после атаки рф разобрали 1280 м куб. мусора и эвакуировали 9 авто. Была привлечена роботизированная техника для уборки завалов.