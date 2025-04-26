У Києві завершили аварійно-відновні роботи після удару рф 24 квітня

На місці масованого ворожого удару по Києву, який стався 24 квітня, завершено аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомили у ДСНС передає УНН.

Рятувальники працювали на місці ворожого обстрілу позмінно понад 60 годин. Загалом, з місця ворожого удару було розібрано та вивезено понад 2400 куб. метрів сміття та будівельних конструкцій