У Києві завершили аварійно-відновні роботи після удару рф 24 квітня
Київ • УНН
Наслідки ворожого обстрілу 24 квітня ліквідовано, рятувальники працювали понад 60 годин. З місця удару вивезли понад 2400 куб. метрів сміття, загинуло 12 людей, 87 поранено.
На місці масованого ворожого удару по Києву, який стався 24 квітня, завершено аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомили у ДСНС передає УНН.
Рятувальники працювали на місці ворожого обстрілу позмінно понад 60 годин. Загалом, з місця ворожого удару було розібрано та вивезено понад 2400 куб. метрів сміття та будівельних конструкцій
Також рятувальники повідомили, що внаслідок ворожого удару 24 квітня загинуло 12 осіб, ще 87 - отримали поранення.
Раніше УНН повідомляв, що у Святошинському районі столиці рятувальники розібрали 1280 м куб. сміття та евакуювали 9 авто. Було залучено роботизовану техніку для прибирання завалів.