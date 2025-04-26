В Киеве завершили аварийно-восстановительные работы после удара рф 24 апреля
Киев • УНН
Последствия вражеского обстрела 24 апреля ликвидированы, спасатели работали более 60 часов. С места удара вывезли более 2400 куб. метров мусора, погибло 12 человек, 87 ранены.
На месте массированного вражеского удара по Киеву, который произошел 24 апреля, завершены аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщили в ГСЧС передает УНН.
Спасатели работали на месте вражеского обстрела посменно более 60 часов. В общем, с места вражеского удара было разобрано и вывезено более 2400 куб. метров мусора и строительных конструкций
Также спасатели сообщили, что в результате вражеского удара 24 апреля погибли 12 человек, еще 87 - получили ранения.
Ранее УНН сообщал, что в Святошинском районе столицы спасатели разобрали 1280 м куб. мусора и эвакуировали 9 авто. Была привлечена роботизированная техника для уборки завалов.