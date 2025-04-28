Удар рф по Києву 24 квітня забрав життя 13 людей: у лікарні помер поранений чоловік
Київ • УНН
У лікарні помер 45-річний киянин, який отримав опіки внаслідок ворожої атаки 24 квітня. Загалом, ця атака забрала життя 13 людей.
У Києві від отриманих опіків помер чоловік, який постраждав від атаки рф у четвер, 24 квітня. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок цього ворожого удару зросла до 13 осіб. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано", - повідомив Ткаченко.
Таким чином, кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Києву, зросла до 13 осіб.
"Загалом, ворог забрав життя 13 людей. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив Ткаченко.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що у Святошинському районі столиці рятувальники після атаки рф розібрали 1280 м куб. сміття та евакуювали 9 авто. Було залучено роботизовану техніку для прибирання завалів.