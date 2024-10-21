Удар рф по Харькову: стало известно о состоянии пострадавших

В результате массированного авиационного удара по Харькову вечером 20 октября пострадало 47 домов и 13 человек, которые получили не тяжелые ранения, но некоторые до сих пор находятся в больнице.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

В общем пострадало 47 жилых домов. Было 13 человек, которые получили ранения, в том числе и 5-летний мальчик и беременная женщина. Хочу сказать, что, к счастью, не тяжелые эти ранения, но люди находятся в больнице - сказал Терехов.

Он отметил, что люди не обращались с заявлениями об отселении из поврежденных домов.

Напомним,

В результате массированного авиационного удара по Харькову вечером 20 октября пострадали 13 человек, среди которых женщина на 30-й неделе беременности. Зафиксированы попадания в двух районах города.