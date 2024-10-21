Удар рф по Харкову: стало відомо про стан постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару РФ по Харкову постраждало 47 житлових будинків та 13 людей. Серед поранених - 5-річний хлопчик і вагітна жінка, але травми не важкі, деякі постраждалі залишаються в лікарні.
Унаслідок масованого авіаційного удару по Харкову ввечері 20 жовтня постраждало 47 будинків та 13 людей, які отримали не важкі поранення, але деякі досі перебувають у лікарні.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Загалом постраждало 47 житлових будинків. Було 13 людей, які отримали поранення, в тому числі і 5-річний хлопчик і вагітна жінка. Хочу сказати, що, на щастя, не важкі ці поранення, але люди перебувають у лікарні
Він зазначив, що люди не зверталися із заявами про відселення із пошкоджених будинків.
Нагадаємо
Внаслідок масованого авіаційного удару по Харкову ввечері 20 жовтня постраждали 13 людей, серед яких жінка на 30-му тижні вагітності. Зафіксовані влучання у двох районах міста.