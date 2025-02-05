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В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
16:15 • 32421 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

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В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
15:14 • 53136 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
13:58 • 72722 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
13:56 • 60657 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
13:43 • 73235 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Дружковке: под завалами дома нашли тело второй жертвы

Удар рф по Дружковке: под завалами дома нашли тело второй жертвы

Киев  •  УНН

 • 9731 просмотра

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Спасатели обнаружили фрагменты тела во время разбора завалов жилого дома в Дружковке. Всего убрано 12 тонн строительных конструкций, работы завершены.

Количество погибших в результате авиаудара по Дружковке возросло до двух человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, во время разбора завалов жилого дома спасатели обнаружили фрагменты тела, которые передали Нацполиции для дальнейшей идентификации.

Работы по разбору завалов завершены, всего убрано 12 тонн строительных конструкций.

В 12 селах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей04.02.25, 19:35 • 45650 просмотров

Антонина Туманова

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