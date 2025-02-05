Удар рф по Дружковке: под завалами дома нашли тело второй жертвы

Количество погибших в результате авиаудара по Дружковке возросло до двух человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, во время разбора завалов жилого дома спасатели обнаружили фрагменты тела, которые передали Нацполиции для дальнейшей идентификации.

Работы по разбору завалов завершены, всего убрано 12 тонн строительных конструкций.

В 12 селах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей