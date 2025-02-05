Удар рф по Дружківці: під завалами будинку знайшли тіло другої жертви

Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Дружківці зросла до двох осіб, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними рятувальників, під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла, які передали Нацполіції для подальшої ідентифікації.

Роботи з розбору завалів завершені, загалом прибрано 12 тонн будівельних конструкцій.

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