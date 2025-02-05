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Удар рф по Дружківці: під завалами будинку знайшли тіло другої жертви

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Рятувальники виявили фрагменти тіла під час розбору завалів житлового будинку в Дружківці. Загалом прибрано 12 тонн будівельних конструкцій, роботи завершено.

Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Дружківці зросла до двох осіб, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла, які передали Нацполіції для подальшої ідентифікації.

Роботи з розбору завалів завершені, загалом прибрано 12 тонн будівельних конструкцій.

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