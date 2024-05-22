Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7

В результате вражеского обстрела города Чугуев в Харьковской области уже семеро пострадавших-стало известно о еще двух раненых, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Число пострадавших в Чугуеве возросло до 7. госпитализирована 41-летняя женщина. Также за помощью обратилась женщина 42 лет. Обе в среднем состоянии - указал Синегубов в Telegram.

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российские войска атаковали центральную часть Чугуева, получил повреждения детский садик.

Ранее было известно о пяти пострадавших в Чугуеве. Из них в медицинские учреждения было доставлено 4 травмированных. Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет.